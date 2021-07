Thomas Trum schildert met viltstift van 100 kilo

Thomas Trum legt de laatste hand aan zijn expositie in de Grote Kerk van Alkmaar. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Als een ruitenwisser die over de voorruit van een auto beweegt, zo trekt Thomas Trum met een reusachtige, zelfgemaakte viltstift lijnen over zijn immense doeken. Maar liefst 100 kilo weegt het zwaarste exemplaar, waarbij drie tot vier man nodig zijn om het gevaarte te hanteren. In een leegstaande fabriekshal in zijn woonplaats Den Bosch maakte hij hiermee de zeven monochrome werken voor de expositie Taking a line for a walk in de Grote Kerk van Alkmaar. „Dit was een groot avontuur.”