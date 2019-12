Waldemar Torenstra (rechts): „ Ⓒ Foto Martijn van Gelder

De Cock vloekt nooit, gaat niet vreemd en draagt geen wapen: trouw blijven aan het middelste uitgangspunt van de klassieker was het eenvoudigst. In de serie Baantjer, het begin, over de nog jonge rechercheur die begin jaren tachtig Urk verruilt voor het verdorven Amsterdam, is hij nog vrijgezel.