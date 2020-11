Hoe jeugdtrauma Will Smith leidde tot wangedrag op set Fresh Prince

De cast van The Fresh Prince of Bel-Air in het eerste seizoen, met links (staand) Janet Hubert als Vivian Banks. Ⓒ Getty Images

In de reünie-aflevering van The Fresh Prince of Bel-Air, sinds afgelopen donderdag te zien op HBO Max, werd duidelijk dat Will Smith zich na een ruzie van maar liefst 27 jaar eindelijk heeft verzoend met Jane Hubert. In een speciale aflevering van het online praatprogramma Red Table Talk gaan de Hollywoodster en de actrice, die in The Fresh Prince de rol van Aunt Viv vertolkte, dieper (en emotioneler) in op hun persoonlijke vete... en tonen daarbij heel ’on-Hollywoods’ het achterste van hun tong.