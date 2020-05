’Pannenkoeken’-stel uit Ik Vertrek zit vast in Gambia

Wegens een strenge lockdown is het pannenkoekenrestaurant al 2,5 maand gesloten. En het is nog maar de vraag wanneer de zaak weer open mag. „Het probleem is natuurlijk dat mensen hier niet kunnen lezen of schrijven, dus ze weten soms niet eens wat voor situatie er speelt in de wereld”, legt Jolanda uit. Logischerwijs heeft de lockdown ook gevolgen voor het personeel. „Als wij hopelijk vanaf oktober weer open kunnen, dan kunnen we het personeel weer extra uitbetalen.”

„We zitten nu eigenlijk te wachten tot we een terugvlucht kunnen nemen om onze waarschijnlijke inkopen te kunnen doen. Ook dat is een onzekere toestand. We weten nog niks!”, vertelt Theo geëmotioneerd. Ook zegt het stel hun familie enorm te missen.