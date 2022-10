Mila Kunis: ’Ik loog over mijn leeftijd tijdens audities That 70’s Show’

Kunis: „Ik wil nu graag vertellen dat ik destijds inderdaad gelogen heb over mijn leeftijd.” Tijdens de audities voor de populaire sitcom was Kunis pas veertien jaar oud, terwijl ze de producers van de komedieserie vertelde al achttien jaar te zijn. De actrice vertelt in het gesprek eveneens dat de andere castleden tijdens de opnames er op de hoogte van waren dat ze nog minderjarig was.

Mila Kunis was nog maar veertien toen ze auditie deed voor That 70’s Show. Hier op de onderste rij, de derde van links. Ⓒ Getty Images

De serie was te zien van 1998 tot 2006. Kunis kruipt voor de reboot van That ’70s Show, That ’90s Show, opnieuw in de huid van het personage Jackie Burkhart. Wanneer de spin-off verschijnt is nog niet bekend. Kunis vertelde eerder al dat iedereen die ooit naar That ’70s Show heeft gekeken „erg blij” zal zijn met de reboot.