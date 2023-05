Premium Het beste van De Telegraaf

Jamai: ’Award bevestiging dat je op goede weg bent’

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Jamai: ’Ik moet het podium op met ducttape op mijn mond’. Ⓒ GetImageContent

Er is een geheel nieuwe rol voor Jamai (36) weggelegd tijdens het Musical Awards Gala (NPO 1, 20:30 uur).De zanger en presentator is dit jaar in de huid van jurylid gekropen. Jamai is blij dat de onthulling maandagavond is: „Het is voor mij namelijk heel moeilijk om mijn mond te houden”, geeft hij toe.