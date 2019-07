Dave Davies: ’Nieuw Kinks-album in aantocht’

„Sommige hebben we opgenomen, maar daar nooit iets mee gedaan”, vertelt Dave. Op andere nummers is de zang niet voltooid of moet er op een andere manier iets aan verbeterd worden. Het zijn vooralsnog demo’s, maar wel van goede kwaliteit.”

Samen met zijn broer, frontman Ray Davies, zal Dave nieuwe en oude nummers gaan opnemen, maar de gitarist houdt nog wel een slag om de arm. „Het is de bedoeling om het werk uit te brengen, maar het is nog niet helemaal in kannen en kruiken.”

Dave Davies Ⓒ Hollandse Hoogte

Hereniging

Al jaren wordt er gespeculeerd over een eventuele hereniging van de rockgroep, die in de jaren negentig uit elkaar viel.

The Kinks werd in 1963 opgericht door de broers Davies. Kort daarna kwamen drummer Mick Avory en de inmiddels overleden bassist Pete Quaife bij de groep. De band scoorde vooral in de jaren zestig een groot aantal hits, waaronder Dedicated Follower of Fashion, Lola, Sunny Afternoon en Waterloo Sunset.

The Kinks wordt door velen gezien als de eerste punkband. Het laatste studioalbum, Phobia, dateert uit 1993.