Valt doek voor Azzini bij Oostpool na seksueel wangedrag?

Hoewel het rapport officieel pas half januari openbaar zou worden gemaakt, wist dagblad Trouw er al de hand op te leggen. Naast Azzini zouden ook de zakelijk leider en de Raad van Bestuur volgens de onderzoekscommissie moeten opstappen.

Oostpool ontkent noch bevestigt het bericht in Trouw. „De klagers hebben tot 16 januari de tijd om te reageren, en die reacties worden ook meegenomen in de verklaring die wij daarna naar buiten gaan brengen”, legt een woordvoerder uit. „We volgen de correcte procedure. Tot die tijd gaan we inhoudelijk niet op het rapport in.”

Azzini legde in juni vorig jaar al zijn taken voor onbepaalde tijd neer. In een eerder, door het gezelschap zelf geïnitieerd onderzoek, leek er in eerste instantie weinig aan de hand, maar diezelfde maand nog kwamen er nieuwe meldingen van ongewenst gedrag binnen. Een aantal (ex-)medewerkers van Oostpool had melding gemaakt van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Azzini. Hij zou hebben geflirt en pogingen hebben gedaan tot zoenen en verdergaande seksuele handelingen. Ook zou Azzini zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie en pesten van medewerkers. Daarop werd er alsnog een extern onderzoek gestart dat nu met verregaande conclusies lijkt te komen. Als het allemaal klopt, dan moet er flink de bezem door de hele organisatie.

Nog geen half jaar voordat de hele affaire naar buiten kwam en Azzini op non-actief kwam te staan, maakte hij nog de voorstelling God is een moeder, waarin hij zelf ook te zien was. Hij vertelde in een interview over de problemen die hij als homoseksuele man in zijn geboorteland Brazilië had ervaren met de katholieke, conservatieve omgeving aldaar. „Ik had het gevoel dat ik daar niet het leven kon leiden dat ik wilde en dus heb ik mezelf een zelfverkozen ballingschap opgelegd door naar Europa te vertrekken. In 1991 kwam ik in Nederland terecht en ik heb er vanaf het begin alles aan gedaan om erbij te horen. Maar pas sinds een paar jaar heb ik het gevoel dat mijn integratie hier voltooid is. Ik ben als het ware voor de tweede keer uit de kast gekomen. De eerste keer als homoseksueel, maar nu ook als gelovige. Eerder durfde ik hier nooit zo openlijk over die gelovige kant van mezelf te praten, omdat men dat dom of naïef vond. Ik heb daardoor vooral mezelf heel lang uitgesloten.”

Met de kennis van nu zijn zijn woorden op z’n minst opmerkelijk te noemen. Het lijkt er in ieder geval op dat zijn theatercarrière in Nederland hiermee definitief ten einde komt. De artistieke leiding van Toneelgroep Oostpool is momenteel interim in handen van de regisseurs Daria Bukvić, Charli Chung en Jan Hulst & Kasper Tarenskeen en daarmee lijkt de toekomst van het Arnhemse gezelschap, indien er daadwerkelijk schoon schip gemaakt wordt, in ieder geval inhoudelijk gezien voorlopig bestendigd.

(ANP)