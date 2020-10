Jongste zoon Toon Hermans (64) overleden

De uitvaartplechtigheid vond dinsdag plaats in kleine kring. Een groot verdriet voor de familie, die in 1990 afscheid moest nemen van Rietje en tien jaar later van cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter Toon Hermans.

Gaby, die werd gezien als ’hoffotograaf’ van Toon, had een hechte band met zijn legendarische vader. Al in zijn vroegste jeugd mocht hij regelmatig mee als de cabaretier optrad in Carré. Dat zou hem mateloos hebben gefascineerd.

Gestimuleerd door Toon ontpopte hij zich al op jonge leeftijd tot fotograaf en documenteerde hij bijna non-stop het leven van zijn vader – zowel op als naast het podium.

De familie Hermans deelde jarenlang lief en leed onder hetzelfde dak. Het gezin verhuisde meermaals naar verschillende plekken in Nederland. Gaby vertelde daarover eens in een interview: „Onze familie had iets weg van een zigeunergemeenschap, zie het als Circus Hermans. Mijn vader heeft ooit gezegd dat hij graag een commune had gesticht, met allemaal bevriende gezinnen, in een groot huis op een afgelegen stuk grond. Zo zou hij altijd zijn familie en vrienden om zich heen hebben!”