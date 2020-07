Lea Michele herdenkt Cory Monteith en Naya Rivera

Op de sterfdag van Cory werd maandag het lichaam van Naya gevonden in Lake Piru, waarin zij hoogstwaarschijnlijk verdronken is. Ze werd 33 jaar, Cory was 31 toen hij overleed aan een overdosis drank en drugs. Er is nog een derde Glee-acteur die jong stierf: Mark Salling maakte in 2018 op 35-jarige leeftijd een einde aan zijn leven nadat hij schuld had bekend in een kinderpornozaak.

Lea plaatste geen tekst bij de foto's. De actrice laat al een tijd niets van zich horen op sociale media en verwijderde zelfs haar Twitter-account, nadat verschillende oud-collega's daar hadden laten weten dat ze een ramp was om mee te werken.