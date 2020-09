Zoon John Lennon maakt special voor 80e ’verjaardag’ vader

Sean Ono Lennon interviewt voor het programma onder meer Paul McCartney. Volgens de BBC speelt Sir Paul daarbij een stukje van een van de eerste liedjes die hij ooit met Lennon schreef, Just Fun. Het nummer is nooit uitgebracht maar er is een stukje van te horen in Beatles-film Let It Be. McCartney bekent in het gesprek met Sean dat de eerste pogingen tot liedjesschrijven die hij met Lennon deed ’niet erg geslaagd’ waren.

In het programma komen ook Seans halfbroer Julian Lennon en zijn peetvader Elton John aan het woord over John, die in 1980 werd vermoord. De special is op op 3 en 4 oktober te horen op de BBC.