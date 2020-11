Jan Dulles wint The Masked Singer

De zangeres die in het programma het kostuum van de vos droeg, was actrice Noortje Herlaar. Als derde eindigde Najib Amhali, die de zebra was.

Andere sterren die vermomd hun zangkunsten ten gehore brachten bij The Masked Singer waren Nicolette van Dam (panter), Samantha Steenwijk (kameleon), Joris Linssen (lama), Diederik Jekel (koning), Babette van Veen (vlinder), Churandy Martina (dinosaurus), Ernst Daniël Smid (yeti), Willeke Alberti (vuurvogel), Kim Feenstra (skelet), Famke Louise (aap), Mattie Valk (astronaut) en Mariska Bauer (muis).

Gerard Joling en Buddy Vedder wisten de meeste BN'ers te raden en werden het winnende panel. Ze versloegen daarmee het andere panel, bestaande uit Carlo Boszhard en Loretta Schrijver.

Ook het tweede seizoen van The Masked Singer, naar een Zuid-Koreaans format, was een kijkcijferhit. Zo keken de afgelopen weken bijna drie miljoen mensen naar de show die wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.