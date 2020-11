Will Smith en ’Aunt Viv’ begraven na 27 jaar strijdbijl

Janet speelde in de eerste seizoenen van de populaire sitcom de rol van ’Aunt Viv’ maar moest op een gegeven moment het veld ruimen. Een ruzie met hoofdrolspeler Will Smith zou daarbij aan de basis hebben gelegen.

In de reünie krijgt Janet de kans om uit te leggen wat er destijds aan de hand was. Er ontstond wrijving tijdens de opnames van het derde seizoen, toen de actrice zwanger was. Ze had naar eigen zeggen thuis problemen maar vertelde dat niet aan haar collega’s. „Mijn leven thuis was helemaal niet oké. Ik lachte niet langer, glimlachte niet meer en vertelde geen grapjes, omdat er dingen gebeurden waarvan niemand op de hoogte was.”

Toen de makers van de serie haar salaris wilden verlagen, vertrok Janet. Mede omdat Will zich negatief over haar uitliet zorgde haar vertrek er ook voor dat ze nergens meer aan de bak kon komen. „Je ontnam me alles met jouw woorden”, aldus Janet. „Woorden kunnen dodelijk zijn. Ik verloor alles. Mijn reputatie. Alles. Je weet wat die woorden doen: een zwarte vrouw ’moeilijk’ noemen in Hollywood is de kus des doods.”

In de reünie komen ook alle andere acteurs terug, zoals Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), DJ Jazzy Jeff (Wills vriend Jazz) en Joseph Marcell (Geoffrey de butler). Alleen James Avery, die Wills oom Phil speelde, ontbreekt. Hij overleed in 2013 op 68-jarige leeftijd.