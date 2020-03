Lichtpuntje voor Jan Smit: bezoek van Klubbb3-collega Florian

„Vandaag kwam Florian als verrassing naar Nederland om me op te zoeken en even samen een hapje te eten!”, schrijft Jan Smit bij een foto van hen tweeën aan tafel. „ Het heeft me ontzettend goed gedaan dat hij de moeite heeft genomen om speciaal voor mij over te vliegen om te kijken hoe het met me gaat. Na de vele telefoongesprekken en appjes wilde hij me gewoon even in levende lijve zien... Dan ben je echt een vriend!”

Overigens konden de twee het toen niet laten ook hun derde kameraad erbij te betrekken. „We hebben Christoff ook even gebeld, dus waren we toch een klein beetje compleet!”

Sinds 2015 vormt Jan Smit met zijn Duitse en Vlaamse collega’s Florian Silbereisen en Christoff de Bolle het trio Klubbb3. Maar al zijn werkzaamheden liggen stil sinds hij al maanden met een burn-out kampt.