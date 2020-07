Man zwangere Riverdale-actrice Vanessa Morgan vraagt scheiding aan

Kopech zou de scheiding al op 19 juni hebben ingediend.

In het bericht op Instagram waarmee Vanessa haar zwangerschap aankondide, noemde ze haar man niet. Wel schreef ze bij de foto’s van haar gender reveal party: „Kleintje, je bent met zoveel liefde gemaakt.” Op de kiekjes was haar echtgenoot ook niet te zien.

Morgan en Kopech trouwden op 4 januari, nadat de 24-jarige honkballer de 28-jarige actrice in juli 2019 ten huwelijk had gevraagd.

Michael is honkballer bij de Chicago White Sox. Zijn club maakte half juli bekend dat hij om persoonlijke reden dit seizoen niet zou spelen. Een woordvoerder van Vanessa liet maandag aan de Chicago Tribune weten dat Michael de vader is van het zoontje dat de actrice in januari verwacht. Verder wilde de zegsman geen commentaar geven.