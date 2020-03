Ilse DeLange geeft online muziekles

Op de website van de stichting, waar koningin Máxima erevoorzitter van is, geven ambassadeurs als Buddy Vedder en Ilse DeLange les. Zo leert Buddy onder meer kinderen het alfabet zingen en is er een video van Ilse over wereldmuziek. Ook Roel van Velzen laat in korte clips zien hoe kinderen zelf eenvoudig muziek kunnen maken. Op de website staan daarnaast informatieve muziekvideo’s en tips om tijdens thuislessen iets met muziek te doen. Ouders en leraren kunnen zich daarnaast aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven met muzikale tips en ideeën.

„In deze tijd is duidelijk te merken hoe belangrijk muziek is”, aldus Jantien Westerveld, de directeur van Méér Muziek in de Klas. „Je kunt je emoties ermee tonen, het geeft afleiding, plezier en het verbindt. Ik vind het belangrijk dat onze stichting, die zich inzet voor structureel muziekonderwijs op basisscholen, nu laat zien hoe je kinderen thuis op een heel toegankelijke manier ook muziek kunt bieden. Vandaar het platform Méér Muziek in Huis, waar we prachtige muzikale initiatieven die er in het land zijn laten zien en zelf onze tips en muziekvideo’s delen.”