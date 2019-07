Giel Beelen verwart Paul Verhoeven en Rutger Hauer

„Fenomeen Rutger is niet meer. Dank voor Spetters in het bijzonder. jeugdsentiment. En al de andere mooie kunstwerken waar je de wereld mooier mee hebt gemaakt. Rust in vrede”, schreef Giel, terwijl hij een foto van Paul Verhoeven erbij zette.

Even later verwijderde hij de tweet weer en zei hij sorry. „Excuus voor m’n vorige tweet. Iets van een zonnesteek. Super dom. Triest nieuws. Rutger Hauer een niet meer levende legende. Dank voor de mooie dingen waar jij de wereld mee verblijdde. Dat blijft bestaan. Rust in vrede en sterkte voor de nabestaanden.”