Orlando Bloom hielp Katy Perry van depressie af

In 2017 en 2018 leed Katy aan een depressie die zo ernstig was dat ze haar bed niet uit kon komen. De 35-jarige zangeres zegt nog nooit een partner te hebben gehad die zo bereid was een emotionele en spirituele reis af te leggen.

„Het is een uitdaging, want je wordt geconfronteerd met alle dingen die je niet leuk vindt van jezelf. Het is een reinigingsproces waar geen eind aan komt”, vertelt de zangeres aan Vogue India.

Spirituele reis

„Ik heb een partner die volledig gericht is op het vinden van balans. Ook hij legt een spirituele reis af. Hij is een anker dat me vasthoudt. Hij is geen fan van Katy Perry, maar een fan van Katheryn Hudson(haar echte naam, red.)”

Orlando vroeg Katy in februari vorig jaar ten huwelijk. Het stel is al vanaf 2016 samen en zou in december gaan trouwen, maar omdat de geschikte locatie nog niet was gevonden, is de datum verschoven.

Orlando heeft een 8-jarige zoon met zijn ex Miranda Kerr.