Arjen Lubach opent boekwinkel

In Stoorzender doet Arjen Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij ongebruikelijk persoonlijk over Zondag met Lubach, muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde. „In Stoorzender komt alles samen”, aldus de schrijver en komiek. „Stukken over mijn jeugd, over de wereld van nu, komische anekdotes, maar ook persoonlijker verhalen over de liefde, ouder worden en het leven als zodanig. Het boek beslaat de laatste twintig maanden voor mijn 40ste verjaardag, afgelopen oktober.”

Lubach is donderdag 20 augustus vanaf 13.00 uur ’s middags aanwezig. De winkel, de wachtrij en de signeerstand zijn coronaproof ingericht en bezoekers krijgen een speciaal Stoorzender-mondkapje.