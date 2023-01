Roy Donders krijgt opnieuw eigen realityserie

De realitysoap biedt volgens de zenders „een intiem kijkje in het leven van Roy en Michelle samen in hun Tilburgse volkswijk”. Eerder had Donders vooral relaties met mannen, maar afgelopen jaar maakte hij bekend gelukkig te zijn met een vrouw.

Michelle is ook in verwachting, een ontwikkeling die ook uitgebreid aan bod komt in de serie. Eerder had Donders al een realitysoap bij RTL 5 en SBS6. De laatste reeks was vijf jaar geleden te zien.