Uitspraak hoger beroep tegen Martin Garrix weer uitgesteld

Het hof zou eigenlijk 5 november uitspraak doen, maar omdat de omvang van de ingediende stukken zo groot is, is opnieuw besloten om de zaak uit te stellen. Volgens de advocaat van Garrix wordt de uitspraak zes weken verschoven, wat standaard is in dit soort gevallen. Het hof doet nu wellicht eind december uitspraak in de zaak, die al een paar jaar loopt.

De 23-jarige dj stapte in 2017 naar de rechter omdat hij het gevoel had dat hij door zijn oude platenlabel Spinnin’ Records en management Music Allstars (MAS) was misleid bij het tekenen van zijn eerste platencontract op 16-jarige leeftijd. De rechter gaf hem gelijk en alle contracten tussen de drie partijen werden ontbonden. Ook kreeg hij de rechten op zijn eigen geproduceerde nummers in handen.

Spinnin’ Records en MAS gingen daarop in hoger beroep. Zij zeiden dat er ten onrechte een beeld is geschetst dat de artiest ’te grazen’ is genomen.