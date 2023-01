Premium Het beste van De Telegraaf

Zo gaat het nu met de sterren van That ’70s Show

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

De cast van ’That ’70s Show’. Ⓒ Getty Images

Met maar liefst 200 afleveringen is That ’70s Show, waarin een stel tieners aan het einde van de jaren zeventig centraal staan, één van de populairste comedyseries ooit. Nu, 25 jaar later, wordt de serie met een langverwachte spin-off op Netflix in een geheel nieuw jasje gestoken. Voor That ’90s Show, dat zich dit keer in de jaren negentig afspeelt, is een nieuwe cast gestrikt. Maar er keren ook heel wat oude bekenden terug! Van co-sterren die verliefd werden tot beschuldigingen van verkrachting: wat is er van de sterren van That ’70s Show geworden?