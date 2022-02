Glennis Grace kreeg geen voorkeursbehandeling op politiebureau

RTL Boulevard schrijft dat de 43-jarige zangeres urenlang discussie voerde met de politie en het OM, omdat zij samen met haar zoon met een auto vanaf de binnenplaats naar buiten wilde, in plaats van via een hek in de steeg.

Dat om de media te vermijden, die daar al uren stonden. Maar de politie wilde geen uitzondering voor haar maken, meldt RTL Boulevard op basis van informatie van ingewijden.

Glennis Grace (m) verlaat samen met haar 15-jarige zoon (r) en advocaat Tom Gijsberts het politiebureau. Ⓒ ANP/HH

„Alle verdachten worden op dezelfde manier behandeld”, zegt de woordvoerster tegen het ANP. „Als een verdachte zo’n verzoek doet, dan gaan wij dat niet inwilligen. Alle verdachten verlaten op dezelfde manier het pand.”

Glennis Grace zat vast nadat zij samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon gearresteerd werd na een geweldsincident in een supermarkt in de Westerstraat in Amsterdam. De drie worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade, aldus de politie eerder. Na drie dagen mocht Glennis het bureau met haar zoon verlaten.