Zoontje voor Anouk Hoogendijk na zware bevalling

Bij een foto van haar nieuwste aanwinst schrijft Anouk: „Lieve, mooie, prachtige Sonny. Gisterochtend om 04.14 uur heb jij ons de gelukkigste mensen op aarde gemaakt. Wat zat alles tegen met de bevalling, maar wat was ik dat snel vergeten toen jij in mijn armen lag. Jij bent het mooiste wat wij ooit hebben gezien.”

De voormalig Oranje-international belandde vorige maand nog in het ziekenhuis toen ze tijdens haar zwangerschap werd opgeschrikt. „Je schrikt toch even als de baby dagenlang non-stop de samba aan het dansen is en de volgende dag opeens niet meer beweegt”, schreef ze op Instagram.

Ze besloot vervolgens haar verloskundige te bellen, maar na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis kreeg ze gelukkig goed nieuws. „Uiteindelijk bleek alles goed te zijn, maar ’Ali’ had gewoon even een rustdagje genomen.”