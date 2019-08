Frank Dane: ’Bevalling meest traumatische én mooiste wat ik ooit heb meegemaakt’

De kleine Ole werd uiteindelijk twee weken te laat geboren. Maar voordat hij ter wereld kwam, ging er een hoop mis, zo vertelt Frank, die vanochtend terugkeerde op de radio bij 538. „Er waren 36 uur weeën nodig. Ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk te zijn voor haar, maar dat kan niet. Ik vond het het meest traumatische en het meest mooie wat ik ooit heb meegemaakt.”

De dj noemt de weeën „onmenselijk.” Hij vervolgt: „Ik begrijp niet dat een vrouw dat zo lang kan handelen. Dat is echt een soort oerpijn. Zo rauw. Ik vond het iets middeleeuws hebben. Dat je dat nog moet hebben in 2019, zoveel pijn.”

Na 24 uur besloot de verloskundige om de ziekenhuizen in Utrecht te bellen. Maar wat bleek: ze konden nergens terecht. „Personeelstekort. En toen moesten we naar Gorinchem. Ik moest alleen maar denken aan die kleine die dan in zijn paspoort heeft staan: Gorinchem.”

Ook op weg naar het ziekenhuis bleef Frank en zijn vriendin niets bespaard. Ze waren bijna bij het ziekenhuis, toen er een omleiding bleek te zijn. Uiteindelijk moesten ze zelfs midden in de nacht nog de pont gebruiken. Eenmaal in het ziekenhuis kreeg zijn vriendin een ruggenprik en twaalf uur later was Ole geboren. „Ik heb gedaan wat iedereen mij heeft afgeraden: ik heb gekeken. Ik vond dat ongelofelijk mooi. Ik heb de geboorte gezien, ik heb het hoofdje zien komen, ik heb het lijfje eruit zien komen. Ik heb gezien dat mijn vriendin ons kindje kreeg. Dat zal ik nooit meer vergeten.”