Handgeschreven brieven prinses Diana geveild voor 80.000 euro

De verzameling bestaat uit brieven en ansichtkaarten die Diana tot zeven jaar voor haar dood verstuurde. Het was voor de betreurde prinses een turbulente tijd, waarin ze onder meer scheidde van prins Charles en de zeer onthullende biografie Diana: Her True Story verscheen.

Ⓒ David Lay Auctions

In een van de brieven schrijft Diana hoe de ontmoeting met Bramble een „zeer welkome afleiding was van de alledaagse activiteiten die verband houden met een op handen zijnde scheiding”. In 1992 vertelde ze de Lord Mayor of Westminster over de „afschuwelijke week” die ze achter de rug had na alle berichten in de media over haar zelfmoordpoging.

De opbrengst van de veiling wordt gedoneerd aan verschillende organisaties die de prinses een warm hart toedroeg, zoals het English National Ballet en het Young Musicians Symphony Orchestra.