Adele: ’Ik mis het om getrouwd te zijn’

De Britse ster was zo’n drie jaar getrouwd met de 47-jarige Konecki, met wie ze zoon Angelo (9) heeft. Aan Sirius XM vertelt ze: „Ik sta absoluut open voor een nieuw huwelijk. Het gevoel dat je hebt wanneer je getrouwd bent, was het meest veilige gevoel dat ik ooit in mijn leven heb ervaren. En dat het uiteindelijk niet werkte is verdrietig, maar ik mis het om getrouwd te zijn.”

Haar nieuwe plaat 30 is een wereldwijd succes en raakt volgens de zangeres ’de juiste toon van een relatie die uit elkaar valt’. „Je moet als twee volwassen mensen met elkaar gaan zitten en praten over hoe je samen uit elkaar gaat. Dat moet op een respectvolle en rustige manier gebeuren, want anders leidt het tot niets.”

Afgelopen week was Adele te zien in NikkieTutorials, het YouTube-kanaal van Nikkie de Jager. In de video, die donderdagavond online werd gezet, neemt de Nederlandse presentatrice en visagiste de zangeres onder handen. „Ik kan niet geloven dat dit echt gebeurt. Ik droom hier al jaren van”, vertelt De Jager aan het begin van de video. De twee bespreken in een halfuur tijd onder meer Adeles nieuwe muziek en, uiteraard, make-up.