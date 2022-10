Joss Stone verwelkomt tweede kindje

"Hij is er!" schrijft Stone in haar Instagram Story, bij een foto waarop te zien is dat zij het kindje vasthoudt en DaLuz hun 1-jarige dochter Violet Melissa. Hun zoontje is volgens Daily Mail al op 20 oktober geboren. De Britse zangeres onthulde nog geen naam voor het kindje te hebben. Of die er inmiddels wel is, is niet bekend.

Stone maakte in april bekend nog een kindje te verwachten. Ook vertelde ze zes maanden daarvoor een miskraam te hebben gehad.