Marian uit B&B vol liefde zet makelaarsbedrijf in de etalage

Marian heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om van haar Portugese Property Investments een groot succes te maken. En dat is haar ruimschoots gelukt. „Na ruim 30 jaar heb ik besloten mijn bedrijf te verkopen. Geïnteresseerden kunnen mij berichten. Alles zal vertrouwelijk in behandeling worden genomen”, schrijft de B&B-eigenaresse.

In B&B vol liefde is Marian een van de B&B-eigenaressen die haar prins op het witte paard probeert te vinden. Het programma ontpopte zich het afgelopen seizoen tot een grote kijkcijferhit. De serie trekt vrijwel dagelijks rond de miljoen kijkers en is tevens een week vooruit te kijken via Videoland, de streamingdienst van RTL.

