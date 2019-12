Freek Vonk breekt K3-record

Freek had ’nooit durven dromen’ dat hij als bioloog zo’n record op zijn naam zou kunnen schrijven. „Dit is heel bijzonder en geeft aan hoe kinderen en hun ouders begaan zijn met de natuur en avonturen willen beleven”, laat hij in een reactie weten. „Ik ben er supertrots op en het geeft me nog meer energie voor nieuwe reizen en shows de komende jaren.”

Met zijn tiende show van Dwars door de Wildernis kan Freek zijn record maandag nog iets verder opkrikken.