Klassieker Tsjechov in de polder

Hans Man in ’t Veld: „Natuurlijk zijn de oerzinnen van Tsjechov behouden.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Het grote zomerfestival Karavaan in Alkmaar en omstreken, dat vorig jaar nog 27.500 bezoekers trok, werd noodgedwongen afgelast. De organisatie is echter niet bij de pakken gaan neerzitten en bedacht alternatieven. Na een drive-in theatervoorstelling in een voormalige drukkerij, vorige maand, kunnen nu ook enkele locatievoorstellingen in de regio toch nog in première gaan, onder de noemer Eerstelingen. Alles coronaproof, uiteraard.