Zo kon Paul McCartney laatste Beatles-nummer ooit maken

Peter Jackson, de regisseur van de Beatles-documentaire Get Back, hielp volgens McCartney mee met het maken van het nummer. „We hadden de stem van John en de pianopartij en door middel van AI kon hij deze van elkaar scheiden. Dan zeggen ze tegen het programma ’dat is de stem, dit is een gitaar. Haal de gitaar weg.’ Daarna kunnen we het nummer mixen zoals we dat normaal ook doen. Dat geeft je een beetje speelruimte.”

Volgens de Brit gaat het om „het laatste Beatles-nummer” ooit. Om welk nummer het gaat is niet bekend, maar mogelijk gaat het volgens de BBC om de compositie Now And Then die Lennon in 1978 maakte. „We hebben het onlangs afgemaakt en het nummer wordt later dit jaar uitgebracht”, aldus McCartney.