Kanye West niet aangeklaagd na afpakken en gooien telefoon

Rapper Kanye West wordt volgens Amerikaanse media niet aangeklaagd voor geweldpleging nadat hij een smartphone had afgepakt van een vrouw en deze had weggegooid. Hij was boos omdat de vrouw hem filmde. TMZ meldt dat de vrouw geen aangifte wil doen en dat alleen haar telefoonhoesje beschadigd raakte door het incident.