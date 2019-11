Moonwalk-sokken Michael Jackson onder de hamer

Jackson droeg de met kristallen bezette sokken in 1983 tijdens een vertolking van Billie Jean in een tv-special over Motown. Wie de sokken wil aanschaffen zal diep in de buidel moeten tasten: de veilingsite verwacht dat ze minimaal 1 miljoen dollar gaan opleveren.

De moonwalk-sokken komen uit de collectie van Frank DiLeo, oud-platenbaas en ex-manager van de zanger. Jackson gaf de sokken na het optreden als cadeau aan Frank. De brief die de King of Pop bij het pakje deed, krijgt de winnende bieder ook.

Voor de mensen met de dunnere portemonnee gaan er ook goedkopere items van Jackson uit Franks collectie onder de hamer. Zo kan onder meer worden geboden op de originele gouden en platina platen voor Thriller, Dangerous, Bad, This is It en Off the Wall. De verwachte opbrengst daarvan ligt rond de 4000 dollar.