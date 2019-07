Jarenoude rechtszaak Meek Mill moet over

Volgens het Pennsylvania Superiour Court heeft Meek Mill ’het recht door een onpartijdige rechter te worden berecht’. De getuigenissen in de originele zaak waren ’zeer bevooroordeeld’.

De jarenlange proeftijd van Meek Mill, die een zware wissel trok op zijn carrière, is volgens zijn advocaten ’overdreven’. De rapper kreeg het ook na zijn 18e meermaals aan de stok met justitie, onder meer vanwege drugshandel, illegaal wapenbezit en een vechtpartij. Zijn arrestaties en veroordelingen zijn stuk voor stuk omgeven door controverse. Zo was er in de zaak uit 2008 maar één getuige, een inmiddels ontslagen politieagent. Vorig jaar kwam Mill vervroegd vrij vanwege een politieschandaal. Meerdere agenten bleken in onder meer zijn zaak dubieus te hebben gehandeld.

De rapper liet verschillende Amerikaanse media weten dat de afgelopen elf jaar ’mentaal en emotioneel uitdagend’ zijn geweest. Hij is ’bijzonder blij dat het recht heeft gezegevierd’. Zijn problemen met justitie zorgen al jaren voor ophef vanwege verhalen over politiecorruptie en racisme. Meek Mill, die werd geboren als Robert Rihmeek Willliams, zet zich met steun van onder anderen Beyoncé en Jay-Z in voor hervormingen binnen het Amerikaanse strafrecht.