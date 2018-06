'Depressieve Paris Jackson nog jaren in kliniek'

Wel gaat het volgens TMZ stukken beter met de dochter van de King of Pop. In januari mag ze waarschijnlijk zelfs een paar dagen terug naar haar familie.

De 15-jarige Jackson wordt behandeld aan een depressie in een kliniek in Utah. Tussendoor volgt de tiener lessen op een kostschool.

Paris werd in juni opgenomen in het ziekenhuis, nadat ze haar polsen had geprobeerd door te snijden en een overdosis pillen had genomen.