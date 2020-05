Opnames Wie is de mol? van start

Op Instagram deelt regisseur Rick McCullough een foto van zijn paspoort en een mondkapje. Hij schrijft daarbij: „Ik kan nog niets beloven, maar wij gaan het proberen.” Over de locatie laat de tv-maker niets los.

Presentator van Wie is de mol?, Rik van de Westelaken, vertelde vorige maand in het NPO Radio 1-programma Proost dat alle alle voorbereidingen stillagen. „We zijn natuurlijk bezig met een nieuwe editie maar alles ligt stil op dit moment. Dus ook voor ons is het nu vrede hebben met het lot.”

Hoe dan ook komen fans van de tv-hit later dit jaar nog aan hun trekken, omdat AVROTROS vanwege het 20-jarig bestaan van het programma een extra reeks heeft gedraaid. „De extra editie, het cadeau van ons aan de kijker, is gelukkig al opgenomen. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat klaar te maken voor uitzending”, aldus Van de Westelaken. Wanneer de uitzenddatum is, is nog niet bekend.

Ook regisseur McCullough liet vorige maand doorschemeren dat het coronavirus roet in het eten gooide wat betreft het 21e seizoen. „Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, dat snap ik, maar ik wil seizoen 21 filmen! Zo! Dat is eruit”, schreef hij op Instagram.

Een woordvoerster van AVROTROS kan niet bevestigen dat er wordt opgenomen, maar laat wel weten aan De Telegraaf: „We zijn momenteel inderdaad alles aan het onderzoeken, en we doen erg hard ons best. Maar voorop staat dat we alleen willen reizen op een verantwoorde en veilige manier. Meer kunnen we in dit stadium nog niet melden.”