Miley Cyrus heeft spijt van ruzie met Sinéad O'Connor

„Ik had geen idee van de fragiele mentale toestand waarin ze verkeerde, en ik was ook nog maar twintig jaar oud, dus ik kon me eigenlijk maar beperkt bezighouden met psychische aandoeningen”, zei de 30-jarige Cyrus tijdens haar ABC-special Endless summer. „En het enige wat ik zag was dat een andere vrouw me vertelde dat dit idee niet mijn idee was.”

O’Connor reageerde in 2013 behoorlijk fel op de komst van de video. „Ik ben verbaasd dat een 20-jarige vrouw in de 21e eeuw zich zo’n gevaarlijke en onverantwoordelijke houding kan aanmeten en dat het oké is om je als prostituee te gedragen”, schreef de zangeres in een open brief.

Cyrus vond die kritiek moeilijk te verkroppen omdat zij zelf toen nog niet besloot over haar werk. „Zij hadden me gemanipuleerd om te geloven dat het mijn eigen idee was, terwijl dat nooit echt zo was”, aldus Cyrus.