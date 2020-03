IJslandse radio: ’Eurovisie Songfestival gaat niet door’

Dat wordt hier gemeld in een radiofragment dat deels in het IJslands en deels in het Engels is. De vertaalde tekst van de website van het IJslandse radiostation:„Vandaag wordt officieel bekendgemaakt dat het songfestival dit jaar wordt afgelast.” Dit staat in een onbevestigde e-mail die Jón Axel, een van de mededirecteuren van Morning Iceland, wakker maakt en deze ochtend aan de luisteraars voor heeft gelezen.

Delegatieleider Felix Bergsson kon dit nieuws niet bevestigen in een telefonisch interview met IJsland dat dinsdagochtend wakker werd, maar zei dat de vertegenwoordigers van de IJslandse deelnemers aan het Eurovisiesongfestival op dat moment in gesprek waren met de regisseurs van de songfestival.

„Als dat zo zou zijn, zou het buitengewoon triest zijn. We moeten gewoon zien wat er vandaag uit deze samenkomst komt ’, zei Felix. ’We zouden vandaag wat eerste nieuws van die bijeenkomst moeten krijgen. Ik zal hier geen woorden meer over hebben, maar ik geloof niet dat ze het zullen uitschakelen. Ik kan het gewoon niet geloven.”

Geen mededelingen

Het is onduidelijk of het waar is, wat er in de IJslandse media wordt beweerd. Tot nu toe doen de NPO en de Europese omroepkoepel EBU geen mededelingen over het mogelijke afgelasten van het jaarlijkse liedjesevenement.

Tot nu toe werd wel duidelijk dat het Eurovisie Songfestival door het coronavirus dit jaar een totaal andere versie zal beleven. Er is gezegd dat alle opties worden onderzocht. Verschillende bronnen houden er al rekening mee dat er inderdaad vandaag een mededeling wordt gedaan. Maar dat kan ook inhouden dat het Songfestival zonder publiek wordt gehouden of dat elk land vanuit zijn eigen hoofdstad met een optreden mee mag doen.

Volgende week donderdag zullen de laatste kaarten in de voorverkoop gaan, zo werd vorige week nog gemeld.

Dit jaar wordt het Eurovisie Songfestival gehouden in Rotterdam, na de winst van Nederland vorig jaar.