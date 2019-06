Politie 3x gebeld bij vrijgezellenfeest Joe

Waarom de politie werd gebeld, vertelde Nick niet. Wel hadden de mannen het erg gezellig. „Joe heeft in een nachtclub zijn shirt van zijn lijf gescheurd en heeft vervolgens ook van twee vrienden de shirts van het lijf gescheurd”, aldus een grinnikende Nick. Ook heeft Joe een kartonnen doos, waarin een fles tequila verpakt zat, geknutseld tot een bandana. „Hij heeft die ’bandana’, de hele tijd gedragen op de boot.”

Joe en Game of Thrones-actrice Sophie Turner trouwden vorige maand in Las Vegas. Deze zomer geeft het koppel nogmaals het jawoord tijdens een ceremonie in Frankrijk.