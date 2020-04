Clinton: Leven een verzameling van ups en downs

In de VS blijkt de serie over Hillary Clinton, hier tijdens een rally in Charleston, bij vrouwen Ⓒ Foto VPRO

De meningen over haar splijten de geesten in een toch al verdeeld land. Daarin zal ook de documentaire Hillary weinig veranderen. Hillary Rodham Clinton werkte zelf mee aan het vierluik. „Er worden zoveel verhalen over me verzonnen, dat ik dacht: eens kijken of iemand mijn levensverhaal kan vertellen op een manier die wél overeenkomt met de werkelijkheid.”