Liam Gallagher heeft zinnen gezet op Britse supergroep

„Super group incoming”, twitterde Gallagher in kapitalen, gevolgd door „LG JS”, de initialen van de twee muzikanten uit Manchester.

Gallagher haalde de gitarist een paar weken geleden op het podium tijdens een van zijn optredens. Hij vroeg toen om een groot applaus voor Squire, die hij toen „the coolest man on the planet” noemde.

Al in 2017 besprak Gallagher het idee van een supergroep met muzieksite Consequence of Sound. De jongere broer van Oasis-gitarist- en songwriter Noel Gallagher had de bezetting in zijn hoofd al rond. Zo wilde hij Richard Ashcroft (50) van The Verve in zijn band hebben en „die ene van The Stone Roses” – doelend op Squire. „Er zijn meer kandidaten. Die doen nu allemaal hun eigen ding. Maar als ze mee willen doen, geven ze maar een gil.”