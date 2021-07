'Acteur Jerry O'Connell vervangt Sharon Osbourne in talkshow'

Eind maart stapte Osbourne op na ophef over uitspraken die ze deed in de show. Ze verdedigde in The Talk de Britse journalist Piers Morgan, die flink had uitgehaald naar Meghan Markle. In de discussie die daarop volgde raakte ze flink in de clinch met collega Sheryl Underwood.

O’Connell zou de eerste vaste mannelijke presentator worden van de talkshow. De acteur is bekend van zijn rollen in onder meer Stand by Me (1986), Jerry Maguire (1996) en series Sliders (1995-1999), waarin hij met broer Charlie te zien was, en Billions (2016-2019). Ook spreekt hij de stem in van Superman in de animatiereeks rond de Justice League-personages en die van commandant Jack Ransom in Star Trek: Lower Decks.