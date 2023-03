Ondenkbare daad uitgeplozen in rechtbankdrama Saint Omer

Diop, zelf dochter van Senegalese ouders, woonde een soortgelijk proces in 2016 bij. Iets van haar gevoeligheden zien we in haar film terug in Rama (Kayije Kagame). Zij werkt aan een boek over Medea, de koningsdochter die volgens de Griekse mythologie haar eigen kroost ombracht. Haar interesse brengt de zwangere schrijfster naar de rechtszaal in het Franse Saint Omer, waar de verdachte niet ontkent wat zij gedaan heeft, maar desondanks verklaart onschuldig te zijn. Hekserij of een vervloeking moeten haar tot haar daad hebben gedreven, claimt Laurence.

Het proces confronteert Rama met onzekerheden, onder meer over haar relatie met haar eigen moeder en haar naderende ouderschap. Want hoe gewenst was zij en hoe gewenst is haar eigen kind? Tegelijkertijd ziet ze ook hoe tijdens de rechtszaak allerlei - voor haar herkenbare - racistische vooroordelen op Laurence Coly geprojecteerd. Zo wordt de welbespraaktheid van de Afrikaanse filosofiestudente breed uitgemeten in de pers en trekt haar decaan haar studie naar Wittgenstein in twijfel omdat die ’wel heel ver staat van haar eigen achtergrond’.

Emotionele impact

Alice Diop kiest niet duidelijk partij in haar speelfilmdebuut, maar signaleert en registreert, rustig en op enige afstand. Hoe de verdachte duikt voor haar verantwoordelijkheid; hoe haar oudere Franse minnaar, opgeroepen als getuige, hetzelfde doet; hoe de vrouwelijke rechter onbevooroordeeld luistert en scherpe vragen stelt; hoe de advocaat van Laurence haar probeert vrij te pleiten. Toch verklaart dat niet de emotionele impact van het prachtig geacteerde Saint Omer, genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Die impact valt niet in een paar woorden te vatten, daarvoor moet je ‘m gaan zien.

✭✭✭✭