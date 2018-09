De twee stapten afgelopen zondag in het huwelijksbootje, meldt entertainmentwebsite TMZ, die de huwelijksakte wist te bemachtigen.

De dochter van Clint en de broer van Superbad-acteur Jonah Hill trouwden in de 'Simple Wedding' kapel in Las Vegas.

Of het om een serieuze verbintenis gaat is onduidelijk. Francesca werd donderdag nog in Hollywood gespot zonder haar trouwring.