Kijkers The Voice of Holland haken af

The Voice of Holland verloor 336.000 kijkers ten opzichte van vorige week, maar was met ruim 2,3 miljoen kijkers alsnog het best bekeken programma van dag. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Op de tweede en derde plek belandden Goede Tijden Slechte Tijden en het achtuurjournaal.

In de tweede liveshow van het populaire programma op RTL 4 was te zien dat Steffen en Nicole uit het team van Trijntje door zijn naar de volgende liveshow, net als Collin en Jennifer uit het team van Ali B, Mitchell en Cheyenne uit team Ilse en Julia en Gerrie uit team Marco.