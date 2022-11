Gitarist en The Clash-oprichter Keith Levene (65) overleden

Levene was een van de meest invloedrijke punkgitaristen in Groot-Brittannië. Samen met Mick Jones richtte hij in de jaren zeventig The Clash op, maar stapte alweer op voordat de groep grote successen kende met singles als The Magnificent Seven en Should I Stay Or Should I Go.

De gitarist zetten daarna Public Image Ltd. op met voormalig Sex Pistols-zanger John Lydon. In Nederland scoorde de groep begin jaren tachtig één hit: This Is Not A Love Song.