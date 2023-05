Premium Het beste van De Telegraaf

’Achtervolging Harry en Meghan viel wel mee’

Door Charlie van Elswijk

Hachelijke momenten voor prins Harry en zijn vrouw Meghan. De veelbesproken hertog en hertogin van Sussex waren eerder deze week namelijk betrokken bij een ’bijna catastrofale achtervolging’ in hartje New York. Een taxichauffeur die het stel een deel van de avond heeft vervoerd, spreekt zich uit over het voorval. En volgens hem blijkt het allemaal wel mee te vallen...