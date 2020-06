Ricky Gervais: ’Wereld is beter af zonder mensen’

„We zijn slechts onderdeel van de natuur, we staan er niet boven en hebben niet de leiding. We zijn niet eens de belangrijkste soort”, vertelt Gervais aan Daily Star. „Als we morgen zouden worden weggevaagd, zou de wereld een betere plek zijn. Alles zou weer teruggaan naar hoe het was, het zou perfect zijn.”

Volgens de komiek zijn bijen dan ook een stuk waardevoller dan mensen. „Als bijen niet meer zouden bestaan, zijn we echt genaaid. We zijn gewoon niet zo belangrijk als de bijen, we zijn een grote aap, meer niet. Er bestaan nu tussen de vijf en tien miljoen diersoorten, inclusief insecten. Dat is slechts één procent van alle soorten die ooit hebben bestaan. Van alle soorten is 99 procent uitgestorven en wij zijn voor een groot deel daarvan verantwoordelijk.”