’Juan Carlos wil weer meedoen aan WK zeilen’

De afgelopen dagen trainde de inmiddels 85-jarige Juan Carlos met zijn crew bij Isle of Wight, voor de Engelse zuidkust. Het WK begint daar komende maandag. Of de koning daadwerkelijk een van de deelnemers is, wordt zondag bekend als de deelnemerslijsten officieel worden vrijgegeven.

Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, eiste in 2017 in het Canadese Vancouver voor het eerst de wereldtitel op. Twee jaar later was het opnieuw raak in Hanko in Finland. In 2022 sloeg de koning, die sinds 2020 in Abu Dhabi woont, deelname over.